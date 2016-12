Fedrigoni vicina ad acquisizione aziende medie dimensioni all'estero

MILANO, 20 marzo (Reuters) - Fedrigoni, dopo aver archiviato il 2014 con ricavi e utile netto in crescita, potrebbe a breve realizzare una o più acquisizioni di aziende di medie dimensioni all'estero.

"Stiamo accelerando il percorso di crescita e di espansione sui mercati internazionali, dove già oggi realizziamo circa il 64% del nostro fatturato e dove contiamo di ampliare ulteriormente la presenza attraverso operazioni di acquisizione, in particolare nei paesi americani e nel Nord Europa", spiega in una nota l'AD Claudio Alfonsi. "Siamo in fase avanzata di analisi alcuni dossier di aziende di medie dimensioni, nei settori della carte grafiche e carte e supporti speciali", aggiunge.