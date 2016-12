Mondo TV, distribuisce 18,87% controllata svizzera per quotarla all'Aim

Le azioni verranno assegnante ad un valore di 2,6 euro ciascuna per complessivi 4,9 milioni circa attingendo ad una quota della riserva di sovrapprezzo.

Lo annuncia una nota precisando che "il regolamento di AIM Italia prevede un lotto minimo per la negoziazione delle azioni ammesse a quotazione su tale listino, pertanto gli azionisti assegnatari potrebbero ricevere un numero di azioni non necessariamente pari al lotto minimo o ad un multiplo di esso (cosiddette "spezzature"); in tal caso gli azionisti assegnatari potrebbero avere difficoltà di disinvestimento delle medesime spezzature".