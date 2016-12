Mondo Tv, collocamento su Aim controllata svizzera tramite assegnazione azioni

MILANO, 6 febbraio (Reuters) - Il Cda di Mondo Tv ha approvato l'avvio della procedura per l'ammissione su Aim Italia della controllata svizzera Mondo Tv Suisse.

Il collocamento, si legge in un comunicato, avverrà attraverso l'assegnazione gratuita agli azionisti di Mondo Tv del 18,87% del capitale della società elvetica, in ragione di un'azione Mondo Tv Suisse ogni 14 titoli Mondo Tv posseduti. Le azioni saranno assegnate a 2,6 euro l'una, per un controvalore complessivo di circa 4,9 milioni.