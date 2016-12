Total prepara vendita o Ipo di Hutchinson, può valere fino a 4 mld

FRANCOFORTE/LONDRA, 4 febbraio (Reuters) - Total sta preparando la vendita o la quotazione della divisione Hutchinson, specializzata in pneumatici e materiali isolanti, che potrebbe valere fino a 4 miliardi di euro.

Lo riferiscono alcune fonti vicine alla situazione aggiungendo che il colosso petrolifero europeo ha sondato potenziali adviser e che un mandato potrebbe essere assegnato a breve. Una portavoce di Total non ha commentato.

Hutchinson ha un giro d'affari di 3,28 miliardi nel 2013 con oltre 32.000 dipendenti in tutto il mondo. I banchieri stimano un ebitda di circa 450 milioni e dei multipli per la vendita o l'Ipo di 8-9 volte per un valore di 3,6-4 miliardi.