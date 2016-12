Massimo Zanetti Beverage Group, ripreso processo Ipo, in borsa fino 30%

MILANO, 3 febbraio (Reuters) - Massimo Zanetti Beverage Group ha ripreso il processo di quotazione e punta a portare in borsa fino al 30% del capitale.

E' quanto spiegato da Pilar Braga, membro del Cda del gruppo, a cui fa capo tra l'altro il marchio Segafredo, in occasione dell'evento Finance For Food organizzato in Borsa.