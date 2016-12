Banzai punta a sbarco su Mta il 16/2, no grosse acquisizioni - Ceo

MILANO, 2 febbraio (Reuters) - Banzai punta a sbarcare in Borsa il prossimo 16 febbraio per raccogliere risorse fresche per crescere, approfittando del momento positivo del mercato.

E' quanto spiegato dal fondatore e Ceo Paolo Ainio nella conferenza stampa per il lancio dell'Ipo del gruppo attivo nell'e-commerce, che contribuisce per poco meno 90% del fatturato del gruppo, e dell'editoria verticale online.

L'offerta di azioni, per metà derivanti da un aumento di capitale e metà dalla vendita da parte degli azionisti, è partita oggi e si concluderà l'11 febbraio.

"Lo sbarco in Borsa è previsto per il 16 febbraio", ha spiegato Ainio. "Noi siamo pronti, ci sono le condizioni di mercato per farlo, è il momento giusto".

Ainio ha sottolineato che i proventi dell'aumento di capitale saranno usati in futuro per attività di acquisizione clienti e promozione, per implementare piattaforme di fullfilment e distribuzione e per il miglioramento dei servizi offerti ai clienti. Non sono previste invece grosse operazioni M&A.

"Continueremo a fare piccole acquisizioni, non stiamo raccogliendo soldi per fare acquisizioni rilevanti", ha detto.