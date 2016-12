Ipo, Iwb balza al debutto, focus su M&A con target fatturato 500 mln

MILANO, 29 gennaio (Reuters) - Ottimo esordio a Piazza Affari per Italian Wine Brands (Iwb), società nata dall'aggregazione di Giordano Vini e Provinco Italia e portata sull'Aim da Ipo Challenger, una formula evoluta di Spac.

Dopo circa un'ora di contrattazioni, Iwb è in asta di volatilità (prezzo indicativo 12 euro), dopo aver segnato un ultimo prezzo valido di 11,93 euro (+19,3%) e un massimo valido di 12,1 euro. Sin dall'avvio il titolo della società vinicola ha viaggiato abbondantemente sopra i 10 euro della quotazione. Volumi pari a circa 20.000 pezzi.

Le peculiarità dell'operazione che ha portato Iwb in borsa erano state anticipate da Reuters nei mesi scorsi .

La cerimonia a Palazzo Mezzanotte ha rappresentato l'occasione per ribadire che Iwb, prima Ipo del 2015 e 58esima presenza sull'Aim, ha in progetto di passare al Mta, possibilmente al segmento Star. E che in cantiere ci sono diverse acquisizioni.