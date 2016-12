Tip, utile 2014 non molto inferiore a 2013, stima portafoglio oltre 600 mln

E' quanto si legge nella lettera agli investitori dell'investment e merchant bank, in cui si ricorda che il dato dell'esercizio 2013 era stato influenzato dalla plusvalenza per la cessione di Printemps.

La società guidata da Gianni Tamburi ribadisce l'obiettivo della quotazione in borsa di Eataly entro il 2017 e stima gli investimenti attuali, tra operazioni dirette e club deal, in circa 1,2 miliardi di euro.

Per quanto riguarda la valutazione delle partecipazioni di Tip, la leadership spetta a Interpump (circa 360 milioni), seguita da Prysmian (circa 220 milioni), Moncler (circa 185 milioni), Eataly (120 milioni), Amplifon (circa 50 milioni), Be (circa 40 milioni), Noemalife e RocheBobois (entrambe circa 30 milioni), Bolzoni (circa 10 milioni) e Servizi Italia (circa 3 milioni).

Parlando del 2015, "si stanno intensificando i contatti con imprenditori e aziende interessati a Tipo, mentre per Tip si stanno guardando altri investimenti all'estero, operazioni di aggregazione in ottica strategica e acquisizioni di quote di società già leader, ma desiderose di accelerare i rispettivi processi di sviluppo". E le incertezze sui mercati degli ultimi mesi sono "da interpretarsi più come opportunità che come elementi di preoccupazione o freno". Continua...