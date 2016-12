RPT-WDF, Aena in prospetto Ipo ribadisce no a revisione contratti

MILANO, 26 gennaio (Reuters) - Il gestore degli aeroporti spagnoli Aena si fa forte del parere dell'Avvocatura dello Stato per rigettare le richieste di World Duty Free di una revisione dei contratti di affitto, ma mette in conto possibili cause legali.

"A questo proposito, l'Avvocatura dello Stato nella relazione del 30 dicembre 2014 ha messo in evidenza che è una facoltà discrezionale di Aena, in qualità di locatore, la revisione degli affitti minimi garantiti e che Aena non si assume nessuna responsabilità per le stime di traffico realizzate. In conclusione, l'Avvocatura dello Stato ritiene che la richiesta di World Duty Free sia impraticabile per mancanza di fondamento giuridico", continua il prospetto.