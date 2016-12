Volkswagen considera quotazione business mezzi pesanti - stampa

FRANCOFORTE, 21 gennaio (Reuters) - Volkswagen AG potrebbe ristrutturare il business dei mezzi pesanti per poi scinderla dal resto del gruppo e dotarla di un suo quartier generale separato a Francoforte, secondo il mensile tedesco Manager Magazin, che cita alcune fonti vicine alla società.

Secondo il mensile inoltre il business dei mezzi pesanti potrebbe inoltre essere quotato in Borsa se Volkswagen vorrà raccogliere capitali.

No comment da parte di Volkswagen.

Lo scorso anno Volkswagen ha assunto un ex manager di Daimler, Andreas Renschler, per integrare le diverse attività nel campo dei mezzi pesanti, che includono la svedese Scania e la tedesca MAN, ma anche i veicoli commerciali leggeri a marchio VW. Renschler entrerà in carica l'1 febbraio.