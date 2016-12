IPO, spagnola Acs punta a tagliare debito con Ipo società rinnovabili

A fine settembre ACS aveva oltre 2 miliardi di euro di debito netto legato ai progetti energetici, anche se non tutti fanno capo a Saeta Yield. Quest'ultima comprende 19 impianti in Spagna con una capacità di 689 megawatt.

ACS ha inoltre sottolineato che Saeta Yield potrebbe cercare di crescere in Spagna e oltreoceano in futuro, attraverso l'acquisizione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e convenzionale o asset per la trasmissione.