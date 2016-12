M&A, Catterton rileva minoranza Intercos

Con sede a Greenwich, nel Connecticut, Catterton si affaccia per la prima volta in Italia. Specializzato nel settore consumer, con oltre 4 miliardi di dollari attualmente in gestione, Catterton ha un portafoglio che comprende Restoration Hardware, Baccarat, Outback Steakhouse, Sweet Leaf Tea, Noodles & Company, Frederic Fekkai, Build-A-Bear Workshop, Wellness and Nature's Variety pet foods, Kettle Foods, Odwalla e P.F. Chang's.