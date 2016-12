Ipo, colosso immobiliare cinese punta a raccogliere 6 mld dlr

Il gruppo è presente in 112 città, in 29 province cinesi.

Secondo promotore immobiliare a livello mondiale per quanto riguarda i centri commerciali e gli uffici, Dalian Wanda Commercial Properties ha ottenuto il via libera dalla Borsa di Hong Kong per la quotazione. Sarà la maggiore Ipo degli ultimi quattro anni in Asia, con l'esclusione del Giappone.