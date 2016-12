Rai Way, esercitata opzione greenshoe, collocato sale a 34,93%

"Con riferimento all'Offerta Globale di Vendita delle proprie azioni ordinarie, Rai Way, la società del Gruppo Rai proprietaria della rete di trasmissione e diffusione dei segnali televisivi e radiofonici, di cui si avvalgono anche gli operatori telefonici, rende noto che, in data odierna, l'agente per la stabilizzazione, Mediobanca, anche in nome e per conto del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, ha esercitato integralmente l'Opzione Greenshoe concessa da Rai - Radio televisione italiana, per complessive 12.000.000 azioni", si legge in una nota.