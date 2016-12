Massimo Zanetti Group punta a quotazione in primavera - presidente

"Spero di andare in borsa l'anno prossimo, in primavera", ha detto Zanetti. Il gruppo puntava inizialmente a quotarsi a fine ottobre 2014 ma ha poi rinviato l'operazione a causa delle condizioni di mercato.

La società non intende sbarcare a Piazza Affari per pagare i debiti "ma per un discorso familiare e per garantire la continuità aziendale", ha proseguito, aggiungendo che la Borsa dà vantaggi anche per eventuali acquisizioni.