Rai Way, bene Ipo, mi auguro torni interesse su Italia - Micciché (Intesa SP)

MILANO, 20 novembre (Reuters) - L'Ipo di Rai Way è stata un'operazione di successo, che ha attirato anche l'attenzione di molti fondi esteri, ma non è indicativa di un generale ritorno di interesse per l'Italia.

"Non farei di tutta l'erba un fascio, nel senso che il secondo semestre è complicato per quanto riguarda l'equity. Parlare di ritorno di interesse sull'Italia è forte", ha detto Micciché. "Rai Way è un'azienda che ha suscitato interesse sui mercati internazionali e quindi è andata bene. Mi auguro si possa ritornare velocemente a una fase come quella della primavera 2014 quando vi era veramente un grande interesse per il paese".