Rai Way, con Ipo 83 mln azioni a istituzionali, 1 mln a pubblico e dipendenti

MILANO, 17 novembre (Reuters) - L'offerta di azioni per lo sbarco in borsa di Rai Way, società del gruppo Rai proprietaria della rete di trasmissione e diffusione dei segnali, ha visto l'assegnazione di 83,136 milioni di titoli a istituzionali e di 11,864 milioni a pubblico e dipendenti.

Nel dettaglio - si legge in una nota - nell'ambito del collocamento istituzionale sono pervenute richieste per quasi 157 milioni di titoli. Gli assegnatari sono 27 investitori qualificati in Italia e 42 investitori istituzionali all'estero.

Nell'ambito dell'offerta pubblica, 1,066 milioni di azioni sono state assegnate ai dipendenti.

Rai Way debutterà in Borsa il 19 novembre a un prezzo fissato a 2,95 euro. La richiesta complessiva è stata pari a 2,1 volte l'offerta. Il flottante sarà apri al 30,51% e potrebbe salire al 34,93% in caso di esercizio della greenshoe. Il valore della Ipo prima della greenshoe è di 802,4 milioni di euro.

Banca IMI, Credit Suisse e Mediobanca sono stati global coordinator dell'operazione.