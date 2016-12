Eataly, quotazione sarà a Milano, non a Wall Street - Tamburi

A chi gli chiedeva se il gruppo fondato da Oscar Farinetti approderà a Wall Street, Tamburi ha risposto "no, in Italia".

A marzo Tamburi ha annunciato l'acquisizione del 20% di Eataly, tramite il suo veicolo societario Clubitaly. In quell'occasione il gruppo specializzato nella distribuzione e commercializzazione di prodotti enogastronomici italiani ha fatto sapere di puntare alla quotazione in borsa per il 2016/17.