Il Fatto quotidiano in borsa entro febbraio -Ad

In un articolo apparso oggi su "Il Fatto", la Monteverdi ribadisce gli obiettivi della quotazione, ovvero "sostenere il piano industriale e il rafforzamento della struttura patrimoniale per continuare a garantire l'indipendenza della società", oltre a consentire a dipendenti e lettori di diventare azionisti.

Anche in quest'ottica, il testo del nuovo statuto sociale post-quotazione approvato ieri in assemblea ordinaria e straordinaria prevede, fra l'altro, limiti al possesso azionario, la presenza di giornalisti indipendenti in cda (resteranno i fondatori Antonio Padellaro, Marco Travaglio e Pietro Gomez) e la possibilità di modifiche solo a seguito di Opa a cui abbia aderito una larghissima maggioranza dei soci.

Fra le iniziative deliberate ieri in vista dello sbarco in borsa ci sono novità in tema di corporate governance con l'ingresso in cda di due amministratori indipendenti, Layla Pavone (membro del cda di Digital Magics) e Lucia Calvosa (che siede nel cda di Telecom Italia in rappresentanza delle minoranze) e la nomina di Niccolò Abriani, già sindaco di Finmeccanica, a presidente del collegio sindacale.