Poste vuole tagliare 5-600 sportelli su 13.000 - Caio

"Abbiamo chiesto l'autorizzazione ad avere 5-600 sportelli in meno; consideriamo la capillare presenza territoriale come un valore, ma va bilanciata con la sua sostenibilita economica", ha detto Caio in un'audizione davanti alla commissione Industria del Senato, aggiungendo che la misura "è già stata condivisa con l'Agcom".