Gtech, assemblea approva progetto di fusione con Igt

In assemlea, al momento del voto, era presente il 71,35% del capitale. Ha votato a favore il 96,77%, si è astenuto l'1,63% e ha votato contro l'1,60%.

L'unione dei due gruppi, che darà vita al più grande operatore del settore dei giochi anche d'azzardo e on-line, verrà realizzata attraverso la Georgia Worldwide, società in cui si fonderanno Gtech e Igt e che verrà quotata alla borsa di New York. Non si tratterà di un'Ipo, ha precisato a margine il presidente Lorenzo Pellicioli, ma di un passaggio "automatico".