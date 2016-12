Rai Way, vertici vanno avanti con Ipo-Gubitosi

MILANO, 23 ottobre (Reuters) - La Rai è sempre determinata a quotare Rai Way, anche se è necessario tenere in considerazione le condizioni del mercato.

Il Dg ha sottolineato che l'ipo di Rai Way non era all'ordine del giorno del cda di oggi e che non ci sono novita'. "Vediamo come vanno i mercati", ha concluso.