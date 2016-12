Fedrigoni arranca per coprire Ipo, Raiway punta a roadshow a novembre

MILANO, 22 ottobre (Reuters) - Alla vigilia della chiusura del book, Fedrigoni arranca a trovare investitori per la propria Ipo, rischiando di scoraggiare anche altre aspiranti matricole.

Una fonte vicina alla situazione spiega infatti che l'offerta non è stata ancora coperta e due gestori dicono che non si sorprenderebbero se venisse ritirata, considerata la situazione sui mercati.

Fedrigoni punta a collocare circa il 35% del capitale della società attraverso una opvs, che valuta la cartiera fino a un massimo di 654 milioni di euro. La taglia e il prezzo dell'offerta erano stati ridimensionati rispetto alle iniziali aspettative, per rendere la società più appetibile in un momento di mercato negativo.

Se l'Ipo di Fedrigoni non dovesse avere successo, si prospetta la sospensione dell'opvs di Favini, che opera in un settore simile.

"Non è ancora stata presa una decisione", spiega la società specializzata in packaging di lusso e stampi per ecopelle.