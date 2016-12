Jimmy Choo, debutto positivo a Londra nonostante turbolenze mercati

LONDRA, 17 ottobre (Reuters) - Debutto positivo per Jimmy Choo, la società di scarpe di lusso approdata alla borsa londinese a un prezzo di 140 pence per azione.

La controllante JAB Luxury ha collocato in borsa il 25% della società nella parte bassa della forchetta originaria di prezzo di 140-180 pence per azione, con una valutazione di 545,6 milioni di sterline.

Jimmy Choo affronta la borsa in una fase in cui le società intenzionate a quotarsi fanno marcia indietro in tutta Europa sulla scia dei timori degli investitori per la crescita dell'economia in molti paesi.