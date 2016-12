PUNTO 1-Fedrigoni, 13/10 parte opvs, società può valere fino 654 mln

MILANO, 10 ottobre (Reuters) - Il ritiro delle Ipo di Italiaonline e di Intercos non hanno scoraggiato Fedrigoni che, ricevuto il via libera di Borsa Italiana e Consob, ha annunciato l'avvio dell'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione, con l'obiettivo di approdare sull'Mta (lo Star) il prossimo 29 ottobre.

Negli studi presentati agli investitori nel pre-marketing, Exane Bnp Paribas stimava per la società un equity value, prima dell'aumento di capitale, tra un minimo di 563 milioni e un massimo poco oltre i 700 milioni (da quanto si desume da una tabella che riporta le diverse metodologie di calcolo), mentre Banca Aletti stimava per l'equity un valore tra 643 e 879 milioni.