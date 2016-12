RPT -Ipo Fedrigoni, ok Consob a prospetto, 13-23 ottobre, prezzo 5,5-7 euro

L'offerta globale riguarda massime 32,73 milioni di azioni, pari al 35,01% del capitale sociale; in caso di esercizio integrale della greenshoe, la percentuale del capitale collocato salirebbe al 40,26%, mentre il 59,74% resterebbe in mano a San Colombano Spa.

L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico è compreso tra un minimo non vincolante di 440 milioni e un massimo vincolante di 560 milioni, pari ad un prezzo minimo non vincolante di 5,50 euro per azione e un massimo vincolante di 7 euro per azione.