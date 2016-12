Ipo, Fondi Rustici attesa su Aim in due settimane - AD Vignoli

Attraverso questa operazione il Comune di Peccioli punta a ristrutturare 40 casolari rurali circondati da 900 ettari di colline, per 27.000 metri quadrati complessivi, da destinare principalmente all'offerta turistica della Valdera e in parte minore alla vendita.

Dopo l'approvazione del prospetto da parte di Consob, l'Ops era iniziata a fine marzo scorso con l'obiettivo iniziale di chiudersi a fine maggio, scadenza prorogata per via delle elezioni amministrative locali.

"Nonostante la crisi del mercato immobiliare, la Toscana continua ad essere un brand ricercato nel mondo e i casolari agricoli formano un mercato di nicchia ancora vivace. Il progetto Fondi Rustici prevede interventi di ristrutturazione e riqualificazione per portare in Valdera il flusso turistico che attualmente percorre altre direttrici e sviluppare in quest'area il turismo di alta qualità", si legge in una nota.