Ipo Jimmy Choo, indicazioni prezzo valorizzano società 900 mln euro

La società, le cui calzature costano fino a 600 euro il paio e vengono indossate da personaggi famosi di tutto il mondo, cercherà di utilizzare il denaro frutto dell'operazione per potenziare la propria presenza soprattutto in Asia.

Gli ordini per l'Ipo si sono aperti oggi con una prima forchetta indicativa tra 140 e 180 pence per azione, il che si traduce in un valore per la società tra 546 e 702 milioni di sterline (696-895 milioni di euro).