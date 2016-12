Tip vede Ipo AAA a Wall Street tra inverno 2014 e primavera 2015 - slide

E' quanto si legge in una slide della presentazione fatta in occasione della Star Conference di Londra, pubblicata sul sito dell'investment bank.

AAA è un investimento di Tipo (5 milioni), iniziativa di Tip finalizzata all'acquisizione di partecipazioni in aziende destinate alla quotazione in borsa.

Tip ribadisce di vedere la quotazione di Eataly tra il 2016 e il 2017. Destinata allo sbarco in borsa, secondo la slide, anche Roche Bobois (2017-2018).

La merchant bank guidata da Giovanni Tamburi sostiene di avere in portafoglio, al 31 agosto scorso, asset con un valore intrinseco (calcolato sulla base delle prospettive di ogni investimento) pari a oltre 600 milioni di euro, ovvero circa 3 euro per azione, rispetto a una capitalizzazione di mercato di Tip pari a circa 343 milioni (2,4 euro per azione).