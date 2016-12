PUNTO 1-Intercos, oggi parte Ipo, forchetta prezzo tra 3,5 e 4,5 euro/azione

L'Ipo prevede nel dettaglio che 18.280.130 azioni siano offerte in sottoscrizione dalla società e 30.139.870 azioni siano offerte in vendita da Dafe 3000 e Dafe 5000, società controllate dal fondatore e azionista di riferimento Dario Gianandrea Ferrari.

I coordinatori e joint bookrunner sono Banca IMI, BofA Merrill Lynch e UBS Investment Bank. BNP Paribas agisce in qualità di joint bookrunner, mentre Banca Aletti in qualità di co-lead Manager.

Banca IMI svolge, inoltre, il ruolo di sponsor e, in caso di ottenimento della qualifica di Star, agirà in qualità di specialista. Rothschild agisce in qualità di advisor finanziario dei proponenti, mentre Morri Cornelli e Associati in qualità di advisor dell'azionista di controllo. Continua...