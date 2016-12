Intercos, oggi parte Ipo, forchetta prezzo tra 3,5 e 4,5 euro per azione

MILANO, 29 settembre (Reuters) - Parte oggi l'Ipo di Intercos con una forchetta indicativa di prezzo tra 3,5 e 4,5 euro per azione.

Lo dice una nota della società, che produce e commercializza cosmetici, in cui si sottolinea che l'offerta, rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali, ha ad oggetto massime 48.420.000 azioni, pari al 44,18% del capitale sociale post offerta.

In particolare, 18.280.130 azioni sono offerte in sottoscrizione dalla società e 30.139.870 azioni sono offerte in vendita da Dafe 3000 e Dafe 5000, società controllate dal fondatore Dario Gianandrea Ferrari.