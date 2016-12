Italiaonline punta a utilizzare proventi Ipo per acquisizioni

MILANO, 26 settembre (Reuters) - I proventi dell'Ipo di Italiaonline, che punta a sbarcare a Piazza Affari il prossimo 14 ottobre, saranno utilizzati soprattutto per crescere per linee esterne e i primi frutti di questa strategia potrebbero vedersi già entro fine anno.

La forchetta indicativa di prezzo è stata fissata tra i 5 e i 6 euro per azione, per una raccolta complessiva tra i 115 e i 138 milioni di euro (prima della greenshoe, pari al 15% dell'offerta). In borsa la società potrebbe sbarcare con una capitalizzazione massima di 390 milioni e un flottante di poco superiore al 35%.