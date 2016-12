Italiaonline, via libera a Ipo, valorizzazione pre-aumento 250-300 mln

MILANO, 25 settembre (Reuters) - Italiaonline si prepara a sbarcare in Borsa con una valorizzazione indicativa del capitale economico, prima dell'aumento di capitale, compresa tra i 250 e i 300 milioni di euro, pari a un prezzo per azione tra i 5 e i 6 euro.

E' quanto si legge in un comunicato della società, in cui inoltre si annuncia il via libera di Consob e Borsa Italiana all'operazione, che avrà forma di offferta pubblica di vendita e sottoscrizione.