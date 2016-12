RPT-Granarolo, da blocco Russia impatto qualche decina di milioni - presidente

E' quanto spiegato a Reuters dal presidente Gianpiero Calzolari, che ha inoltre sottolineato come la società stia studiando 5-6 dossier per possibili acquisizioni.

Proprio ieri il Cda ha approvato la semestrale, che ha mostrato un fatturato in crescita del 6,5% anche grazie al contributo delle nuove acquisizioni. Il fatturato a perimetro costante ha registrato un avanzamento del 3,6%, nonostante il trend negativo dei mercati in cui opera. L'Ebitda dei primi sei mesi dell'anno è stato in linea con quello dell'anno precedente.

"Direttamente abbiamo avuto un impatto nell'ordine di alcune decine di milioni di prodotti che non riusciamo a vendere in quel mercato (Russia)", ha spiegato il presidente, a margine di un incontro su Expo. A questo si aggiunge un effetto indiretto derivante dall'ulteriore immissione di latte sui mercati locali: "Quello era un paese che importava volumi importanti, che ora saranno riversati su altri mercati".

Su questo tema è intervenuto anche Paolo De Castro, ex ministro dell'Agricoltura e attuale coordinatore S&D alla commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del parlamento europeo. "Se continuano le sanzioni e di conseguenza l'embargo, l'impatto sarà devastante, sia in maniera diretta, perché si dovranno trovare mercati alternativi per 5 miliardi, che in forma indiretta, con un calo dei prezzi".