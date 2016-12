Intercos, per Banca Imi vale tra 510 e 667 milioni - studio

MILANO, 18 settembre (Reuters) - Intercos, che lo scorso 9 settembre ha presentato il filing per quotarsi a Piazza Affari, potrebbe valere tra i 510 e i 667 milioni di euro, secondo uno studio di Banca Imi (uno dei global coordinator dell'Ipo), che sottolinea come questo 'core valuation range' sia un'indicazione basata su un'analisi di lungo termine.

Il documento, riservato agli investitori e che Reuters ha potuto consultare, mette in evidenza come la società operi in mercati con trend positivi e possa continuare a espandersi in alcuni paesi emergenti, ma anche l'alto livello di indebitamento; a questo proposito ritiene però che Intercos sia in grado di ridurlo in modo consistente negli anni a venire.