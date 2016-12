Poste, privatizzazione attesa per inizio prossimo anno - Pagani (Mef)

MILANO, 18 settembre (Reuters) - La privatizzazione di Poste Italiane è prevista per l'inizio del prossimo anno.

"L'Italia sta cercando di privatizzare alcune delle più grandi società del Paese come Poste e Ferrovie Italiane. La privatizzazione di Poste non avverrà quest'anno in quanto abbiamo alcune questioni regolatorie da risolvere, ma è prevista all'inizio del prossimo anno", ha dichiarato Pagani.