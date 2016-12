Bayer progetta quotazione divisione MaterialScience

FRANCOFORTE, 18 settembre (Reuters) - Bayer ha annunciato l'intenzione di quotare il meno redditizio business materie plastiche, in un'operazione che potrebbe valutare la divisione circa 10 miliardi di euro, per focalizzarsi sull'healthcare e sull'agricoltura.

"In questo modo Bayer si posizionerebbe come una società leader nel capo della salute umana, animale e vegetale", spiega in una nota il gruppo, aggiungendo che il progetto di quotazione sarà discusso giovedì prossimo.