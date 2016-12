GO Internet ammessa all'Aim, debutta il 6 agosto, capitalizzazione 16,5 mln

MILANO, 4 agosto (Reuters) - GO Internet SpA è stata ammessa da Borsa Italiana alla quotazione sull'Aim e debutterà il 6 agosto.

Il prezzo delle azioni ordinarie offerte nell'ambito dei due aumenti di capitale realizzati nell'ambito dell'offerta rivolta al pubblico in Italia e del collocamento istituzionale per investitori italiani ed esteri è stato fissato a 2,75 euro per un controvalore di 5,03 milioni.