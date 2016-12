Ipo, Aeroporto Catania punta a sbarcare su Mta in 8-12 mesi - AD

E' quanto spiega a Reuters in una intervista telefonica l'amministratore delegato di Sac, la società che gestisce l'aeroporto, dopo che l'assemblea degli azionisti a fine giugno ha dato il via al processo di quotazione.

"Le prossime tappe sono la scelta dell'advisor e delle banche che agiranno come global coordinator", spiega l'AD Gaetano Mancini. "Vorremmo concludere il processo di quotazione in 8-12 mesi".

La struttura dell'Ipo non è stata ancora decisa, ma "ci sarà una parte consistente in aumento di capitale", aggiunge l'AD.

L'Ipo servirà soprattutto a conferire alla società risorse per futuri investimenti.

"I vantaggi del quotarsi in borsa consistono nel dare più solidità alla struttura finanziaria, reperire nuovi capitali per sovvenzionare i progetti di crescita, garantire una migliore immagine aziendale, avere manager più qualificati e, infine, trasformare la proprietà dell'impresa e godere dei possibili benefici fiscali derivanti dalla nuova condizione", aveva spiegato il presidente Salvatore Bonura in una nota all'epoca della delibera dell'assemblea.