PUNTO 2-Fiat, trim2 come attese, ipotesi Volkswagen non c'è mai stata-AD

TORINO, 23 luglio (Reuters) - Fiat chiude sulle voci di integrazione con Volkswagen, limita la collaborazione con Renault all'accordo annunciato ieri per un piccolo veicolo commerciale e vede il secondo trimestre in linea con le attese.

Per Marchionne l'ipotesi Volkswagen "e' chiusa, non c'e' mai stata", ed Elkann ribadisce la smentita dei giorni scorsi, rispondendo alle domande con un secco "abbiamo gia detto tutto".

Interpellato sull'andamento del secondo trimestre Marchionne ha detto che prevede un risultato in linea con le previsioni e ribadisce che la quotazione negli Usa di Fca resta in agenda per le prime due settimane di ottobre.

"Dei risultati non sono mai soddisfatto, ma sono alla grande, in linea con le attese", ha detto il manager sui conti.

Marchionne non vede invece nuove collaborazioni con Renault dopo l'accordo firmato ieri per la fornitura di un veicolo commerciale leggero. "Non si attende nessun altro progetto con Renault per ora", ha risposto ai giornalisti, aggiungendo anche che questa intesa non è un cambio di partner, da Psa a Renault, nei veicoli commerciali.