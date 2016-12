Arabia Saudita aprirà borsa a investitori esteri a inizio 2015

"Il mercato sarà aperto alle istituzioni finanziarie estere idonee a investire in azioni quotate nella prima metà del 2015, con il permesso di Dio", si legge in un comunicato dell'Autorità Capital Market.

Le autorità saudite vogliono aprire il mercato azionario per creare posti di lavoro, diversificare l'economia al di là del petrolio e imporre alle imprese locali una maggiore disciplina di mercato.

Ma il governo ha ritardato l'attuazione della riforma, in preparazione da anni, a quanto pare preoccupato dalla prospettiva di una maggiore volatilità del mercato, nonché a causa della sensibilità politica del tema.

L'interesse estero per azioni saudite è enorme per via del potenziale economico del paese arabo: ieri il Fmi ha alzato le previsioni sulla crescita del Pil nel 2014 al 4,6%. Continua...