PUNTO 1-Blue Note debutterà su Aim il 22 luglio, flottante al 39,68%

Il prezzo è stato fissato a 3,12 euro con una raccolta che in sede di quotazione ammonta a poco oltre un milione di euro a cui si aggiungono 360.000 euro con un'operazione di private placement a ridosso dalla quotazione, spiega una nota della società che possiede il jazz club di Via Borsieri aperto da marzo del 2003.

In base al prezzo di quotazione è prevista una capitalizzazione di mercato di circa 4,48 milioni di euro.

Borsa Italiana, nell'avviso che annuncia l'ammissione della società alle negoziazioni sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese italiane ricorda che nel primo giorno di quotazione delle azioni Blue Note non sarà consentita l'immissione di proposte senza limite di prezzo.

"Per la prima volta in Italia un'attività che coniuga intrattenimento, cultura e spettacolo dal vivo si affaccia sul mercato dei capitali privati per il sostegno delle proprie iniziative. Siamo fieri di essere pionieri di questo nuovo corso che si preannuncia ricco di novità e che rappresenta un ulteriore passo nel nostro cammino di crescita e sviluppo", aggiunge.