Ipo, 4AIM punta a sbarco su Aim nel secondo semestre 2014

Lo ha detto la stessa società nel corso della presentazione del proprio modello di business focalizzato su investimenti strategici nelle Pmi che vogliono quotarsi o che sono già quotate in mercati non regolamentati europei.

L'operazione di quotazione è prevista interamente attraverso un aumento di capitale. L'obiettivo dichiarato è quello di raccogliere 50 milioni di euro in 24 mesi, ma lo sbarco in borsa potrà avvenire quando sarà raggiuntà la metà del target. La previsione è dunque quello di raccogliere almeno 25 milioni nei prossimi sei mesi.

La strategie di investimento di 4AIM sono a medio-lungo termine, in diversi settori con esclusione dell'immobiliare e delle investing companies, per un ammontare non superiore al 4,99% del capitale di ciascuna società target in fase di Ipo, limite che potrà essere superato se l'investimento viene ritenuto vantaggioso fino al massimo del 10%.