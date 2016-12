Rottapharm, dopo Ipo 500 mln per potenziali acquisizioni - AD

MILANO, 4 luglio (Reuters) - Una volta quotata Rottapharm avrà una potenza di fuoco di 500 milioni di euro per eventuali acquisizioni.

"Avremo un fire power di mezzo miliardo di euro", ha detto Rovati durante la conferenza stampa di presentazione dell'Opv partità mercoledì. "Potremmo tirare ulteriormente la leva ma non è il caso. Anche perchè nessun target che ci interessa al momento ha questa dimensione", ha continuato l'imprenditore.

Rovati ha sottolineato che su cinque dossier aperti, uno riguarda una possibile importante partnership in estremo oriente e quattro riguardano l'Europa. Tra questi ultimi, due riguardano un paese europeo in cui al momento la società opera solo come distributore, uno un prodotto dell'Europa meridionale e uno un prodotto importante a livello europeo.