Lucisano Media Group punta a quotarsi su Aim il 16 luglio

E' quanto spiegato dai vertici della società, affiancata dai banchieri di banca Popolare di Vicenza, che agisce come Nomad, in occasione della conferenza stampa di lancio del roadshow.

Il range di prezzo indicativo è stato fissato tra 3,7 e 4,5 euro per azione, cifra che valorizza (equity value) la società tra 48 e 54 milioni. Il debito della società a maggio era pari a 37 milioni. "Prevediamo una raccolta tra i 10-15 milioni", ha spiegato il Nomad, sottolineando che sono stati deliberati aumenti di capitale per un totale di quasi 25 milioni.