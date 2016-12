Rottapharm avvia premarketing, per Banca Imi vale 1,7-2,1 mld

MILANO, 20 giugno (Reuters) - Rottapharm scalda i motori per la quotazione in borsa, con i primi incontri con gli analisti e la diffusione degli studi sulla società.

La società, secondo quanto spiegato da una fonte, punta a lanciare l'offerta a inizio luglio, subito dopo il via libera di Consob e Borsa Italiana. Lo sbarco a Piazza Affari è atteso a metà mese, dopo quelli di Fincantieri e Fineco.

La ricerca ricorda che Fidim userà parte dei proventi dell'Ipo per ripagare un finanziamento infragruppo e, a sua volta, Rottapharm rimborserà un finanziamento bancario . "Alla fine l'Ipo avrà un impatto sulla struttura dell'indebitamento netto della società, ma non dovrebbe cambiare l'ammontare totale", intorno ai 244 milioni a fine marzo, spiega Imi.

La banca ritiene che l'attività del gruppo sia favorita da alcuni trend in atto, come l'allungamento delle aspettative di vita e la maggior attenzione alla cura della persona. Sottolinea, inoltre, come l'attività sia diversificata a livello geografico (anche se con una netta prevalenza di Italia ed Europa occidentale), sia a livello di aree terapeutiche.