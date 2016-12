Ovs punta a Borsa con offerta sottoscrizione, flottante oltre 30% - AD

MILANO, 28 maggio (Reuters) - Ovs, catena di abbigliamento del gruppo Coin, punta ad approdare a Piazza Affari entro fine anno con un'offerta che molto probabilmente sarà tutta in aumento di capitale e con un flottante di almeno il 30%.

Beraldo ha poi detto che ancora non è stato deciso l'ammontare del flottante e che dipenderà da diversi fattori. "Ma almeno il 30% direi, probabilmente anche qualcosa di più".

In merito ai tempi, l'AD prevede che ci sarà "entro settembre lo spin off, la quotazione entro l'anno".

L'Ipo avverrà dopo la separazione da Coin di Ovs, che ingloberà anche i punti vendita Upim. A questo proposito, non è stato ancora deciso come verrà allocato il debito tra le due entità. Per Ovs l'AD ritiene essere equilibrato un rapporto tra debito netto ed Ebitda pari a 2-2,5 volte.