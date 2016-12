Ipo, Elior punta a raccolta 845 mln euro, debutto 11 giugno

Elior ha fissato in 14,35-17,5 euro per azione il range indicativo di prezzo. Il debutto è previsto per il prossimo 11 giugno, con pricing il giorno precedente. La valorizzazione dell'intero capitale oscilla tra 2,4 e 2,8 miliardi di euro. In borsa approderà tra il 31 e il 35,4% del capitale.