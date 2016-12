Euronext verrà quotata in Francia, Olanda e Belgio

Su Euronext vengono trattate azioni, obbligazioni e derivati a Parigi, Amsterdam, Bruxelles e Lisbona. La quotazione a Lisbona avrà luogo dopo l'Ipo e prima del quarto trimestre 2014, secondo quanto comunica Ice in una nota.

La borsa statunitense non ha indicato tempistiche precise per l'Ipo ma una fonte vicina alla situazione, a inizio mese, ha detto che la quotazione è in programma a giugno e valuterebbe la società 1,5 miliardi di euro.