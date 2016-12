Rottapharm torna in utile in trim1, salgono ricavi e margini

"In vista del processo di quotazione", si legge, "il gruppo ha definito una serie di misure volte a uniformare la strategia aziendale con gli investimenti in ricerca e sviluppo". In particolare, "dall'1 aprile scorso le attività di ricerca e sviluppo nel campo della biotecnologia e dei farmaci altamente innovativi - ritenute non-core - sono state conferite nella società Rottapharm Biotech Srl, divenuta così un'unità di ricerca indipendente e focalizzata su questa area di attività squisitamente farmaceutica di avanguardia. Mentre tutte le attività di ricerca e sviluppo... restano pienamente e integralmente nella società".

Il 28 aprile scorso, poi, "l'assemblea ordinaria di Rottapharm ha deliberato la cessione a Fidim Srl della partecipazione del 100% in Rottapharm Biotech Srl, per un valore di circa 8,9 milioni di euro, la cessione a Fidim della partecipazione del 25% detenuta in Marco Tronchetti Provera & Co SpA, per un valore di circa 39,6 milioni di euro, la cessione a Fidim della partecipazione dello 0,35% in Nuove Partecipazioni SpA, per un valore di 1,4 milioni di euro, e la cessione a Fidim del 47,86% di RRL Immobiliare SpA, per un valore di circa 15,3 milioni di euro".